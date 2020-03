Fermierii acuză ofensiva europenilor pentru reducerea subvenţiei Se adanceste falia intre fermierii mari si mici in Romania si de asta profita europenii, dupa ce vara trecuta, o celebra publicatie americana titra faptul ca oligarhii Europei sunt fermierii din estul continentului. Pornind de la unguri si cehi, termenul se aplica acum chiar si in plenul de la Bruxelles, cu privire la agricultura din aceasta parte a Europei. Apelativul i-a atins si pe fermierii romani pe care i-am intrebat ce parere au despre o asemenea abordare, care ar putea avea consecinte. Plafonarea drastica a subventiilor pentru marile exploatatii din Romania in noul exercitiu financiar… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a luat foc dupa ce Comisia Europeana a dezvaluit ca Romania nu a depus un plan pentru reducerea deficitului bugetar."Cițu accelereaza direct spre zid! Pentru ca asta inseamna sa ignori declanșarea procedurii de #deficit excesiv și, pe deasupra, sa minți ca ai ”negociat” cu Bruxelles-ul.…

- Eurostat si Comisia Europeana suspecteaza ca Bulgaria raporteaza cifre "umflate". Astfel, la institutiile europene au ajuns cifre care indica o crestere a PIB-ului mult mai mare decat este in realitate. Valoarea erorii ar fi de 3,3 miliarde de euro, ceea ce reprezinta mai mult de 6% din PIB-ul țarii.…

- Presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu acuza presiuni politice asupra institutiei in cursul anului trecut, dar si din partea mediului de afaceri, sustintand ca o multinationala a amenintat public institutia, dupa ce acelasi lucru i-l spusese in privat, la el in birou. "Ce mi…

- Ecouri bruxeleze ale moțiunii bucureștene Moțiunea de cenzura inițiata de Social Democrații din Parlamentul Romaniei impotriva prim-ministrului de dreapta, Ludovic Orban și a cabinetului acestuia a trecut cu 261 la 139 voturi. Moțiunea a fost inaintata ca o reacție la incercarea guvernului de a schimba…

- Pactul Ecologic European este un proiect necesar, dar va trebui sa negociem in așa fel incat sa fie benefic Romaniei și sa primim sprijin financiar, spune europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, sustinut sa ajunga la Bruxelles de liberalii brasoveni . El a comentat rezolutia prin care Parlamentul European…

- „Este considerat plamanul Europei, dar grupurilor de interese, tolerate de oricine guverneaza, nu le pasa de acest lucru: padurari asasinați și violențe impotriva ecologiștilor pentru a putea continua distrugerea sa. Pagube infricoșatoare provocate mediului – și nu numai – intr-o țara care este membru…

- Romania va sustine plafonarea voluntara si plata redistributiva in noua Politica Agricola Comuna, astfel incat sa poata sa sprijine mai mult fermele de familie, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Am discutat la Bruxelles despre plafonare, dar inca aceasta problema nu este decisa.…

- Viktor Orban a lansat un mesaj amenintator pentru Bruxelles si i-a invitat pe romani sa se alature construcției unei noi Europe Centrale, care sa fie una dintre cele mai competitive zone din lume! "In anul 1956, romanii au fost cei care au sprijinit miscarile populatiei din Ungaria, care s-a…