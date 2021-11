Ferma ecologică Moșia Chindia lansează gama de produse pentru copii Moșia Chindia, prima ferma multispecie de animale crescute prin pașunare, lanseaza Favoritele Copiilor, gama de produse destinate copiilor. Proprietarii fermei, tenorul Vlad Mirița și antreprenorul Dan Cirstea, și-au propus ca, in urmatorul an, sa aduca noua gama pe mesele a aproximativ 2.000 de familii, cu copii de varste variate, de la cei care abia au inceput diversificarea alimentara pana la adolescenți. Produsele din noua gama sunt pregatite dupa rețete perfect naturale, curate și adaptate particularitaților organismului copiilor. „Produsele marca Moșia Chindia nu conțin aditivi și nu sunt… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

