Paul Farkas Flavius Lucacel este in primul rand un bun și foarte inimos roman, crescut pe plaiurile Silvaniei, inconjurat intotdeauna de dragostea și ințelepciunea parinților sai, oameni simpli din satul Aluniș, cu un tata pietrar de mare clasa, un tata care i-a insuflat lui Lucacel spiritul artistic, inradacinat in arta fundamentala și decorativa a satului transilvan salajean, atat de bogat in tradiții și arta populara. Lucacel a deprins de mic copil secretele pietrelor și ale cioplitului și fasonarii acestora, pentru a intregi pitorescul spațiu ardelean cu cele mai frumoase și…