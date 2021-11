”Psihologul lui Cioaca se face singur chestor” titram ”lovitura” din 31 octombrie. Atunci cand avertizam ca ministrul de facto al Internelor, comisarul șef Marius Florin Mihaila și-a pus in cap sa fie chestor! Cat mai puternic cu putința! Astfel ca s-a pus singur in fruntea listei cu nominalizari pentru avansarea la gradul de chestor din […] The post Fenomenul Mihaila: S-a facut chestor singur! first appeared on Ziarul National .