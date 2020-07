Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen neobișnuit in Cuba. Un nor de praf saharian a intunecat orizontul.Temperatura a crescut brusc la peste 37 de grade Celsius, in provincia Guantanamo. Norul purtat de vant a trecut și prin zone din Caraibe precum Jamaica și Republica Dominicana.

- Dupa mai multe zile de avertizari meteo de vreme rea, targoviștenii s-au bucurat astazi de un curcubeu dublu extrem de Post-ul Curcubeu dublu peste Targoviște – punte intre pamant și cer! Superstițiile despre acest fenomen optic impresionant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Capacitatea sporita de a raspunde schimbarilor total neprevazute este unul dintre efectele pozitive ale etapei de carantinare prin care a trecut o lume intreaga in ultimele doua luni.Fie din partea oamenilor, fie din cea a companiilor. Acesteia i se adauga oportunitatea de a vedea si de a intelege…

- In Romania, norul de praf saharian a fost filmat in municipiul Botoșani, dar și in alte localitați din nordul țarii. VIDEO aici „Incepand din seara zilei de luni, 11 mai, circulația aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf…

- O simpla vizita prin piața agroalimentara din centrul Sucevei nu face decat sa-ți confirme ca lumea a innebunit cu totul. Prețurile care sunt afișate pentru unele produse sfideaza orice urma de bun-simț și ajungi sa te intrebi daca traiești in Romania, unde pentru șomajul tehnic primești aproape ...

- Majoritatea indienilor au inceput sa iși produca singuri alcoolul, intrucat „rezervele” din orașe aproape s-au terminat, scrie Descopera.ro. Din motive clare pentru toata lumea, autoritațile din India au extins perioada de interdicții pana pe data de 3 mai, lucru ce a condus diverse probleme pentru…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: „Din 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun” Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat printre altele, ca de…