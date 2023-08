Stiri pe aceeasi tema

- La Manastirea Nicula din Cluj continua sa vina pelerini din toata țara ca sa se roaga la Icoana Facatoare de Minuni. Inconjoara biserica, in genunchi. Astazi a avut loc cea mai importanta manifestare religioasa. Credincioșii au batut in genunchi biserica de lemn, au inconjuat lacașul de cult și s-au…

- Noaptea de vineri spre sambata a fost cea mai calda din 2023 pana acum in Cluj, cu temperaturi care nu au coborat sub 20 de grade in mai multe localitați. Este un fenomen care se produce extrem de rar, poate o singura data pe an. In mod normal, temperaturile scad noaptea și incep sa creasca …

- Vine potopul peste capitala. Șuvoaie puternice de ploaie, insoțita de grindina, s-au pornit astazi, 26 iulie, cel puțin in suburbiile municipiului Chișinau. Totodata, capitala este zguduita de tunete și fulgere puternice insoțite de vijelie.

- Cerul a fost scena unui show de lumini noaptea trecuta. Imaginile surprinse de internauți te inspaimanta, dar, in acelasi timp, te fascineaza. Un adevarat spectacol de fulgere a putut fi admirat pe cer in timpul furtunii de noaptea trecuta. Internauții au suprins show-ul in imagini și le-au publicat…

- Condițiile meteo extreme s-au abatut peste Moldova in aceasta seara. In zeci de localitați din țara, furtuna a lasat consecințe grave: deconectari de lumina, copaci doboriți, mașini distruse, cabluri electrice rupte, trasee blocate. Potrivit poliției Republicii Moldova, la moment se inregistreaza ploi…

- Un fenomen unic a avut loc in Romania! Oamenii au fost surprinși de ce s-a vazut pe cer. Persoanele prezente la fața locului au ramas fara cuvinte. Ce s-a vazut seara pe cer? Fenomen unic in Romania Natura le-a oferit persoanelor aflate in Odorheiu Secuiesc, județul Harghita un adevarat show. Furtunile…

- Salvamontistii din Hunedoara si Gorj au fost in stare de alerta, dupa ce, pe cerul Romaniei, peste creasta masivului Valcan, a fost observata o lumina puternica, ce parea sa aiba flacara și a facut zgomot.

- Luna plina care marcheaza inceputul verii meteorologice a fost vazuta stralucind pe cerul Angliei. Fotografii au surprins imagini cu Luna Capșuna, care a fost vizibila de sambata, puțin dupa ora 21:00, pana duminica, puțin inainte de ora 04:30. {{681759}}Se crede ca numele sau provine de la triburile…