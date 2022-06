Fenomen astronomic rar, în iunie: 5 planete se aliniază și pot fi văzute de oriunde. Care e cel mai bun moment pentru observație Fenomen astronomic rar, in iunie: 5 planete se aliniaza și pot fi vazute de oriunde. Care e cel mai bun moment pentru observație Incepand din acest weekend, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare. Cel mai bun moment pentru a vedea cele cinci planete aliniate este intr-un interval de 30 de minute inainte de rasaritul Soarelui. Acest fenomen […] Citește Fenomen astronomic rar, in iunie: 5 planete se aliniaza și pot fi vazute de oriunde. Care e cel mai bun moment pentru observație in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest weekend, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare, relateaza CNN.

- Fenomene spectaculoase pe cer in luna iunie: Toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața In luna iunie toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața. Trei se vad ușor, Saturn, Marte și Jupiter, iar doua, Venus și Mercur, destul de greu, foarte aproape de orizont, in crepuscul. Luna iunie…

- ​In luna iunie, inainte de rasaritul Soarelui vor putea fi vazute cu ochiul liber cinci planete, o apariție care nu s-a mai petrecut din 2004. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn vor putea fi vazute cu ochiul liber pentru foarte puțin timp, inainte ca cerul sa fie luminat de Soare.

- Pasionații de astronomie, și nu numai, vor avea parte de evenimente cerești spectaculoase in iunie, pentru ca toate cele cinci planete vizibile cu ochiul liber (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn) se vor alinia pe cer. Mai mult, planetele vor aparea in ordinea distanței lor fața de Soare, de la stinga…

- Daca veți privi cerul la momentul potrivit in acest weekend, ați putea vedea doua dintre cele mai stralucitoare planete din sistemul solar foarte apropiate una de alta. Venus și Jupiter se vor afla la milioane de kilometri distanța, dar de pe Pamant vor parea aproape de coliziune. Aceasta conjuncție…

- Litoralul tarii noastre a cunoscut in ultimii ani o ascensiune foarte impresionanta, intampinand turistii veniti din toate colturile lumii cu locuri de cazare de top, servicii oferite la cel mai inalt nivel de profesionalism, o multitudine de activitati specifice sezonului estival si peisaje de vis.…

- Planetele Saturn, Marte, Venus si Jupiter pot fi vazute in aceasta luna intr-o linie aparenta, in fiecare dimineata, inainte de rasaritul Soarelui, a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", muzeograful Adrian Sonka. Fii la curent cu cele…