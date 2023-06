Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 va debuta azi la EURO 2023, cu Spania U21. Primaria București a decis sa vina in ajutorul fanilor care vor prezenți pe stadionul Ghencea. Romania U21 și Spania U21 se intalnesc in prima etapa din grupa B la Campionatul European de tineret. Meciul are loc azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- APEL: Iannis, un baiețel bolnav din Alba, are nevoie de ajutorul tau, pentru o operație in Spania. S-a strans o parte din suma Iannis Darian Budușan, un baiețel de 12 ani, din Sebeș, mai are nevoie de 8.000 de euro pentru a putea fi operat la un spital din Barcelona. Operația aceasta, facuta la varsta…

- Vanatoare de gandaci pentru poze și dezinsecție gratuita. Ce trebuie sa faca bucureștenii pentru a primi ajutorul de la statBucureștiul lui Nicușor Dan este plin de gandaci. O spun oamenii care au incercat sa cheme echipele de dezinsecție ale primariei, dar s-au blocat intr-o poza. CITESTE SI…

- O femeie care a nascut la domiciliu, asistata de o moasa, a fost adusa pe 15 mai in stare de soc si intubate la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Femeia, in varsta de 42 de ani, era la prima sarcina si avea trombofilie si scleroza multipla.

- O comunitate mica, dar in creștere, de utilizatori ai TikTok glorifica practica periculoasa a „nașterii libere”. Mai exact, se refera la nașterea fara asistenți medicali și, uneori, la renunțarea ingrijirii prenatale. Specialiștii in obstetrica și ginecologie și-au exprimat ingrijorarile.

- Primarul Cosmin Andrei și viceprimarii Liviu Toma și Bogdan Buhaianu au inițiat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea unui sprijin financiar femeilor insarcinate pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale.

- Un spital din Spania a realizat un transplant pulmonar folosind o tehnica de pionierat cu ajutorul unui robot cu patru brate si o noua cale de acces care nu mai necesita separarea coastelor si deschiderea pieptului, relateaza luni Reuters.

- O noua lege in Spania si cateva dispozitii in alte tari, in principal din Asia: concediul menstrual, acordat femeilor care sufera de menstruatie dureroasa, ramane un drept rar in lume, relateaza luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…