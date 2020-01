Stiri pe aceeasi tema

- Numarul femeilor care au interpretat roluri principale in filmele lansate anul trecut in SUA si Canada a fost cu 9% mai mare decat in anul anterior, arata un studiu realizat de Centrul pentru studierea femeilor in Televiziune si Film de la Universitatea de Stat din San Diego.

- Ministrul italian al Educatiei, Lorenzo Fioramonti, membru în Miscarea 5 Stele, si-a dat demisia si i-a trimis o scrisoare premierului Giuseppe Conte. Motivatiile deciziei sale nu sunt înca clare, dar diferite ziare scriu ca Fioramonti ceruse noi fonduri pentru ministerul sau care, în…

- La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc a XVIII-a editie a Conferintei Nationale de Surse Noi si Regenerabile de Energie (CNSNRE) organizata de Universitatea „Valahia” din Targoviste, in parteneriat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii, Comitetul Electrotehnic Roman, Centrul pentru Promovarea Energiei…

- Victor Eskenasy, arheolog si istoric medievist, ziarist, redactor la Radio Europa Libera din 1988, a incetat din viata, potrivit anuntului Radio Europa Libera Moldova, potrivit news.ro.A fost licentiat al Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti, apoi a profesat ca arheolog medievist…

- Domeniul digital este inca puternic dominat de barbati, dar Europa se poate lauda cu o generatie puternica de antreprenoare ale caror start-up-uri isi propun sa schimbe lumea in bine. Spunem astazi o parte din povestile acestor femei si idei. La nivel european, doar un sfert din locurile de munca din…