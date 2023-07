Femeile din România sunt plătite aproape la fel ca bărbații. Problemele reale cu care se confruntă pe piața muncii Femeile cumuleaza 51,1% din totalul populației din Romania și, conform ultimelor date Eurostat, traiesc in medie 76.6 ani, cu aproape trei ani mai puțin decat media din 2019. Spre deosebire de problemele acuzate la nivel European și dincolo de ocean in privința discriminarii de gen pe piața muncii, romancele se bucura de cea mai mica diferența fața de remunerația primita de barbați, și anume 3,6%. Țara noastra insa nu a rezolvat problemele globale cu privire la discriminarea de gen judecand dupa aceasta statistica. Reprezentativitatea femeilor in mediile profesionale este foarte scazuta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

