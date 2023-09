Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Iran risca pana la 10 ani de inchisoare daca sfideaza legea obligatorie a țarii care obliga ca acestea sa poarte hijab, in temeiul unor legi mai dure care așteapta aprobarea autoritaților. Chiar și afacerile care deservesc femeile fara hijab se confrunta cu desființarea, informeaza The Guardian.

- Mehdi Yarrahi, un cantaret pop din Iran, a fost arestat luni dupa ce a lansat un cantec care denunta obligativitatea de purtare a voalului islamic, la aproape un an de la inceputul miscarii protestatare ce a fost declansata in aceasta tara dupa moartea tinerei Mahsa Amini, a anuntat presa oficiala iraniana,…

- Avocatul Adrian Cuculis a afirmat despre tragedia din 2 Mai ca este primul caz, este premiera de fapt, imediat dupa ce s-a schimbat legislația prin legea Anastasia, iar cazul acesta intra direct pe inchisoare cu executare, daca se va pronunta o condamnare. Avocatul a precizat ca legea este imperfecta…

- Inchisoare cu executare pentru cei care sunt implicați in accidente rutiere mortale, in timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fara permis. La data de 13 iulie a.c., a intrat in vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Potrivit…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare daca incalca acesta lege: Amenzi de pana la 3.000 de lei Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare daca incalca acesta lege: Amenzi de pana la 3.000 de lei Romanii care stau la bloc risca amenzi usturatoare in plina vara, daca incalca…

- Recent, potrivit informațiilor oferite de un site de turism, in Grecia este interzis sa ai in bagaje medicamente care conțin codeina. De asemenea, nu sunt permise nici pastilele sau siropurile pentru copii care conțin aceasta substanța. Cei care incalca aceasta regula se pot alege cu amenzi usturatoare…

