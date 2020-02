Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde este supusa testelor, potrivit news.ro.”Pacienta…

