- Mai multe strazi din Constanța și Eforie au fost inundate, în aceasta dimineața, în urma unei ploi torențiale, reprezentanții regiei de apa având peste 40 de intervenții. „Pâna la aceasta ora, din cauza ploilor, la dispeceratul societații s-au înregistrat…

- ”Din datele noastre, putem estima pentru aceasta perioada incasari de aproximativ 12,7 milioane de lei in toate destinatiile turistice din tara doar din mancarea si distractia turistilor, in conditiile in care un roman a cheltuit, in medie, aceeasi suma ca anul trecut, adica 120 de lei pe zi, in afara…

- Lucrarile de asfaltare au continuat si in aceasta saptamana pe strazile si bulevardele din orasul Constanta. Astfel, echipele de muncitori au turnat covorul asfaltic pe bulevardul Aurel Vlaicu, intre bulevardul Alexandru Lapusneanu si bulevardul Mamaia. A fost frezat carosabilul pe strada Celulozei…

- O batrana de 89 de ani a fost lovita de o caruta pe o strada dintr-un cartier rezidential din apropierea statiunii Mamaia. Caruțașul a plecat de la locul accidentului, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres. IPJ Constanta a precizat ca in 28 martie un barbat…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, in azi, 12 martie 2018, din cauza lucrarilor executate de S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la intersectia str. Mircea cel Batran cu str. Nicolae Iorga, va devia traseele liniilor: 2 43, 43M si 43C, pe str. Mircea cel Batran…

- Au fost momente de panica la un camin de varstnici, dupa ce tavanul a inceput sa cada peste oameni. S-a intamplat miercuri dimineața, in Sighetu Maramtiei, județul Maramureș. In urma unui apel la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina la un imobil, unde s-a surpat tavanul. In urma evenimentului,…

- Intrucat in judetul Maramures s-a confirmat circulatia de virusuri gripale Recomandam: Masuri generale si precautiilor standard care se impun in cazul infectiilor respiratorii si anume in toate cabinetele medicale si unitatatila sanitare cu paturi: Evitarea contactului apropiat cu persoanele care prezinta…