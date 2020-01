Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Campina, judetul Prahova, militar in cadrul UM 02191 Constanta, a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.In actul de sesizare a instantei, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti arata ca aproape de jumatatea lunii iunie 2016, inculpatul…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, pe strada Clujului din Turda.O conducatoare auto a surprins și accidentat o femeie care se afla in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, informeaza Realitatea de Cluj.

- O femeie care traversa regulamentar strada a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Potrivit martorilor, totul a avut loc astazi in jurul orei 12:00, la Nisporeni. Soferita de 23 de ani este in stare de soc.La fata locului a fost chemata ambulanta si politia.

- Un grav accident de circulație, cel de-al treilea petrecut in acest sfarșit de saptamana in Salaj, a avut loc duminica seara, la or 17.15, in cartierul Bradet din Zalau. IPJ Salaj a transmis intr-un comunicat de presa faptul ca o femeie de 52 de ani a fost accidentata in timp ce traversa strada Gheorghe…

- O femeie a fost lovita de un taxi pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Moscovei din sectorul Riscani al Capitalei. Imaginile au fost facute publice pe o retea de socializare. Potrivit comentariilor, femeia ar fi traversat strada regulamentar, pe trecerea de pietoni.

- O femeie de 59 de ani a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din Lugoj. Accidentul s-a petrecut in centrul Lugojului, in acelasi loc in care o alta femeie a fost ranita in urma cu exact zece zile. De aceasta data, soferul unei autoutilitare nu s-a asigurat la trecerea de pietoni din intersectia…

- Accident grav pe strada Albisoara din Capitala. O femeie insarcinata a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00.