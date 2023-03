Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 4 martie, la ora 05.45, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca o femeie a decedat in locuința concubinului, de 47 de ani, din Chelința. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca victima, de 45 de ani, din Chelința, prezenta urme…

- Vineri, 27 ianuarie, la ora 20:04, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112. cu privire la faptul ca un barbat de cetațenie ucraineana a fost bagat cu forța intr-un autoturism in fața unui imobil de pe bulevardul Independenței din municipiu. ”Deplasați la fața locului, polițiștii…

- Tragedie azi, 13 decembrie, la Mireșu Mare. La primele ore ale dimineții, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un echipaj S.M.U.R.D. cu privire la faptul ca o minora a decedat la domiciliu din Mireșu Mare. „Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul…