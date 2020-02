Stiri pe aceeasi tema

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China si a revenit in tara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru a fi izolata, a declarat medicul Carmen Dorobat,…

- Prin continuarea parteneriatului strategic dintre PEPCO Romania și Hope and Homes for Children Hope and Homes for Children și PEPCO Romania anunța continuarea parteneriatului strategic prin care compania susține programul de prevenire a separarii copilului de familie desfașurat de Fundație in județele…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora 4:58, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la adancimea de 99 kilometri.…

- Desi majoritatea directiilor regionale au reusit sa faca progrese in acest sens, pasii inapoi de la Bucuresti, respectiv de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), au tras in jos scorul general. Cele mai bune progrese la acest indicator s-au inregistrat la directia regionala…