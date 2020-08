Femeie din Suceava, arestată pentru trafic de influenţă şi înşelăciune Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalului Suceava, pe data de 25 august, echipe coordonate de un procuror de la Parchet, constituite din lucratori de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Suceava, au facut perchezitii la doua locuinte. Tot pe 25 august, procurorii au inceput urmarirea penala a unei femei pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta si a doua infractiuni de inselaciune. Ea a fost retinuta initial pentru 24 de ore, iar pe data de 26 august Tribnalul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

