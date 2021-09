Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 septembrie a.c., ora 09.45, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești au depistat in trafic un barbat, in varsta de 49 de ani, in timp ce conducea pe DN 23 (loc.Vulturu) un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a…

- Soția unui fost polițist de frontiera a fost gasita moarta in casa chiar de acesta. Cei doi nu mai formau un cuplu dar imparțeau aceeași casa din comuna ieșeana Prisacani. Barbatul a sunat la 112 sa anunțe cazul iar ulterior a fost ridicat de polițisti pentru a fi dus la audieri

- Un barbat, din județul Gorj, este anchetat in doua dosare penale, dupa ce și-a batut soția și nu a respectat ordinul de protecție. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca luna trecuta, in urma unui conflict spontan, o femeie, de 38 de ani, din municipiul Targu Jiu, ar fi fost agresata…

- Un barbat, de 51 de ani, din municipiul Hunedoara, a reclamat la politie ca ar fi fost agresat de fosta sa sotie. In acest caz a fost intocmit un dosar penal si va fi emis un ordin de protectie provizoriu fata de femeie, a informeaza IPJ Hunedoara, citat de Digi24 . Barbatul a cerut ajutorul politistilor…

- Un barbat și-a agresat concubina, iar un altul și-a amenințat soția. S-a intamplat in județul Alba, iar polișiuștii au intervenit de fiecare data. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina. Barbatul s-a…

- Polițiștii din Sebeș au emis doua ordine de protecție provizorii fața de doi barbați care și-ar fi agresat soțiile. Cei doi sunt cercetați pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, duminica, 1 august, in jurul orei 13.20, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o femeie de 48 de ani, din…

- Polițiștii din Campeni au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat si amenințat, cu moartea, soția. Pe numele sau a fost intocmit și un dosar penal, pentru violenta in familie si amenințare. La data de 23 iulie 2021, polițiștii din Campeni au fost sesizați, prin…

- Femeie din Sebeș, batuta in plina strada de soțul sau, in localitate. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. S-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie. La data…