Femeie din Cluj decedată în 2017, trecută timp de 5 ani la cheltuieli de întreținere, la bloc O femeie decedata in 2017 și care nu are moștenitori, a acumulat datorii la parțile comune ale blocului de 16.000 de lei. O femeie din Cluj-Napoca, care a decedat fara sa aiba moștenitori, a fost trecuta de asociația locatarilor timp de cinci ani dupa deces la cheltuieli pentru spațiile comune. Pentru ca nu a platit nimeni banii s-au adaugat și penalitați, astfel ca datoria defunctei catre asociație a ajuns la peste 16.000 de lei. In plus, primaria a calculat datorii de aproape 2.000 de lei la impozit. Aceasta chiar daca decesul a fost trecut in registrul starii civile la doua zile dupa deces,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

