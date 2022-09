Femeie din Apuseni, înjurată și jignită de soțul beat: Bărbatul s-a ales cu dosar penal Femeie din Apuseni, injurata și jignita de soțul beat: Barbatul s-a ales cu dosar penal Femeie din Apuseni, injurata și jignita de soțul beat: Barbatul s-a ales cu dosar penal La data de 6 septembrie 2022, polițiștii din Baia de Arieș au fost sesizați de catre o femeie de 43 de ani, din comuna Lupșa, cu privire la faptul ca soțul sau se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul Borsa si-a amenintat sotul cu arma de vanatoare, politistii fiind sesizati despre caz printr-un apel la numarul unic 112, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma.

- O femeie din orasul Borsa si-a amenintat sotul cu arma de vanatoare, politistii fiind sesizati despre caz printr-un apel la numarul unic 112, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dosar penal pentru amenințare, intr-o comuna din Alba. O femeie de 52 de ani a cerut ajutorul Poliției O femeie din Lupșa a cerut ajutor poliției, dupa ce ar fi fost amenințata de fostul soț. In urma cercetarilor, polițiștii din Baia de Arieș au deschis dosar penal și au emis un ordin de protecție.…

- Femeie din Alba, batuta de soțul „alcoolizat”: Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Femeie din Alba, batuta de soțul „alcoolizat”: Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție In seara zilei de 23 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit…

- In seara zilei de 23 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit la o locuința din localitatea Petrești, unde a fost semnalat faptul ca o persoana se manifesta violent. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool,…

- Aseara, 17 iulie, la ora 19.48 polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata de catre soțul sau. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 38 de ani care a relatat faptul ca soțul ei, un barbat de […] Source

- Miercuri dupa amiaza Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei – Centru Primiri Urgențe despre faptul ca o femeie de 47 ani a cazut de pe bicicleta. S-a stabilit ca in jurul orei 15.45, in timp ce se deplasa cu bicicleta din direcția comunei Iacobeni…

- Politistii din Targu Mures au intocmit un dosar penal unei femei in varsta de 54 de ani, care a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce conducea masina avand o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…