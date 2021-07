Femeie decapitată într-un accident pe autostrada București – Pitești O femeie din Valcea, aflata pe scaunul din dreapta al unui Mercedes de teren, a fost decapitata intr-un accident ce a avut loc vineri seara pe Autostrada A1, București – Pitești. Șoferul, soțul ei, a scapat fara leziuni și fara a fi incarcerat. Potrivit Poliției Argeș, din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Biroului Poliție Autostrazi- Autostrada A1, s-a stabilit ca la kilometrul 116, pe sensul catre Pitești al autostrazii, un barbat de 47 de ani, din comuna Paușești Malgași, județul Valcea, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a intrat in coliziune cu un TIR,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O femeie a murit, vineri seara, intr-un accident produs pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, dupa ce masina condusa de sotul ei a intrat sub remorca unui TIR. Barbatul a scapat cu viata, dar este in stare de soc. Femeia a fost decapitata, iar surse din ancheta spun ca la fata locului nu s-au gasit urme…

- Accidentul s-a produs in apropierea municipiului Pitesti.”Femeia in varsta de 47 de ani, care se afla in partea din dreapta, prezenta leziuni incompatibile cu viata. Barbatul care conducea autoturismul nu a avut nevoie de manevre de descarcerare, acesta a iesit pe cont propriu si ulterior a fost preluat…

