- Femeie de 35 de ani, din Campeni, REȚINUTA de polițiști: Ar fi sustras mai mulți saci cu legume Femeie de 35 de ani, din Campeni, REȚINUTA de polițiști: Ar fi sustras mai mulți saci cu legume O femeie, de 35 de ani, din orașul Campeni, a fost reținuta de polițiști fiind banuita ca ar fi sustras, dintr-o…

- Tanar din Sebeș, reținut de polițiști, pentru furt. Ce a sustras dintr-o locuința din oraș Un tanar din Sebeș a fost reținut de polițiști pentru furt. A intrat intr-o locuința și a sustras bani. Potrivit IPJ Alba, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat și reținut, miercuri, pentru…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara, au identificat astazi un barbat in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa noaptea trecuta in zona Iosefin. „In fapt, in data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 00:35, barbatul, prin intrebuințari de…

- Tanar, de 20 de ani, din Campeni, REȚINUT de polițiști: Ar fi sustras doua telefoane mobile dintr-o pensiune din Lupșa Tanar, de 20 de ani, din Campeni, REȚINUT de polițiști: Ar fi sustras doua telefoane mobile dintr-o pensiune din Lupșa La data de 19 aprilie 2022, polițiștii de investigații criminale…

- O femeie de 74 de ani a fost injunghiata pe o strada din municipiul Medias, judetul Sibiu, iar atacatorul i-a sustras un lantisor. Femeia a fost gasita in spatele blocului unde locuieste, cu rana sangerand, iar medicii nu au putut-o salva. "La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 12,30, prin apel…

- Ieri, 11 aprilie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un barbat de 48 de ani, din comuna Orașu Nou, județul Satu Mare, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata…

O „șoferița" s-a ales cu dosar penal dupa ce a avut tupeul sa se urce la volan fara permis de conducere, in plus mașina ii aparținea altei persoane. La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 17.00,...