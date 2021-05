Femeie cu arsuri de 70% provocate de o sobă "Pacienta in varsta de 42 de ani a fost surprinsa in locuinta cuprinsa de flacari, incendiul propagandu-se de la soba. A fost gasita de localnici in casa, pe podea. La momentul ajungerii echipajului la caz a fost gasita in curte, in decubit lateral stang, pe pamant, dezbracata complet de haine, comatoasa, instabila hemodinamic si respirator, avand funingine la nivelul cavitatii bucale. Prezenta arsura prin flacara deschisa de gradu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din statul american Utah disparuta in luna noiembrie a fost gasita in viața, intr-un cort aflat intr-un camping, ea hranindu-se in ultimele cinci luni cu iarba, mușchi de pamant și apa din raul aflat in apropiere, relateaza The Guardian . Femeia, in varsta de 47 de ani, pe care autoritațile…

- Sceptica cand vine vorba de spital, Viorica Avasilcai a preferat sa ramana acasa. La un moment dat a observat schimbari privind starea sa de sanatate. Fiica ei a fost cea care a convins-o sa mearga la unitatea medicala. Diagnosticul pus a fost negru pe alb: acromegalie și gigantism."M-am hotarat pentru…

- Romania trimite inca un pacient cu arsuri in strainatate. O femeie de 33 de ani din Suceava care era internata in Clinica de Arsi de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi a fost transferata la Viena cu avionul SMURD. Pacienta a suferit arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului si era in coma indusa,…

- O aeronava a Ministerului Apararii Naționale a avut astazi misiunea de a-i transporta, in strainatate, pe cei doi barbați care au suferit arsuri grave in incendiul de aseara, de la Colceag (Prahova). Tot astazi s-a derulat și a doua misiune, similara, pentru o femeie care de asemenea avea arsuri grave…

- O femeie a murit, iar alte trei persoane, printre care și un copil de 11 luni, au ajuns la spital, dupa ce o mașina s-a rasturnat sambata pe o strada din orașul Caracal, județul Olt. Potrivit IPJ Olt, polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca in accident a fost implicata o singura…

- Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat o operațiune de transportare de la Ocnița la Chișinau a unei femei in varsta de 82 de ani. Pacienta a fost preluata de la spitalul raional din orașul Ocnița și transportata pe calea aerului in capitala.