Femeie care încerca să vândă obiecte din neolitic, prinsă în Lugoj O femeie care incerca sa vanda obiecte de valoare, din epoca neolitica, a fost depistata de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Femeia in varsta de 33 de ani a fost depistata in Lugoj. Incerca sa vanda doua ciocane din piatra din epoca neolitica. Polițiștii au recuperat obiectele furate. In cauza a fost intocmit dosar penal sub […] Articolul Femeie care incerca sa vanda obiecte din neolitic, prinsa in Lugoj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani este cercetata de polițiștii din Timiș, dupa ce a fost prinsa in flagrant delict in timp ce incerca sa vanda doua ciocane din piatra, din epoca neolitica. Potrivit polițiștilor, obiectele fusesera furate.Conform IPJ Timiș, femeia de 33 de ani este banuita de furt calificat.…

- Un batran de la un camin de persoane varstnice din Bistrița a fost injunghiat de un coleg, in urma unui conflict spontan. Polițiștii ancheteaza cazul. Incidentul s-a petrecut miercuri 13 noiembrie, dupa-amiaza. Conform primelor date, transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Bistrița-Nasaud, Crina Sirb,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru trafic international de droguri, dupa ce a fost prins la Vama aradeana Turnu, in timp ce incerca sa introduca in tara opt kilograme de cannabis. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul…

- O femeie de 35 de ani a disparut din Lugoj, județul Timiș. Femeia a disparut inca din luna septembrie, iar polițiștii nu au dat de urma ei. Ați vazut-o? In 16 septembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei femei, de 35 de ani, din Lugoj. In 13 septembrie,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu polițiștii din cadrul Postului de Poliție Someș Odorhei, au pus in aplicare, luni, 7 octombrie., un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Baia-Mare, pe numele unui barbat de 37 de ani, din comuna Someș…

- Polițiștii clujeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii pe raza municipiului Cluj-Napoca. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 4 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 37 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș. „La data de 30 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia…

- "La data de 30 august anul curent, în urma colaborarii cu polițiștii din Salaj, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Brigazii de Operațiuni Speciale Cluj și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj, au depistat un barbat – urmarit național.…