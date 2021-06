Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai intens dezbatuta tema, care a starnit diverse reacții in ședința Consiliului Local Timișoara de marți dupa-amiaza, a fost interzicerea hranirii porumbeilor. Masura a fost introdusa in Proiectul de hotarare pentru completarea și modificarea Hotararii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea…

- Un barbat și o femeie sunt acuzați ca au furat mai multe perechi de pantofi dintr-un magazin din cartierul Manaștur. Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul public, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la …

- O femeie care a lasat gunoiul intr-o intersecție din Craiova s-a trezit cu Poliția Locala la poarta. Agenții, alaturi de directorul instituției, s-au prezentat cu o roaba plina de gunoaie pe care femeia le aruncase cu cateva zile inainte pe spațiul public, se arata intr-un mesaj postat pe site-ul instituției,…

- O parte din parcarea din Piața Constituției din fața Parlamentului se va transforma in centru drive-thru pentru vaccinarea impotriva Covid-19, potrivit unui proiect pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul General al Municipiului București, consultat de Agerpres . Proiectul va intrat in dezbaterea CGMB…

- Comunicarea virtuala este singura posibilitate de a continua proiectele incepute in cadrul parteneriatelor strategice Erasmus+. In acest sens, Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita a pornit in ultima intalnire transnationala de proiect spre Germania, la scoala Leonardo da Vinci Gesamtschule Huckelhoven. Proiectul,…

- 400 de copii au fost dați disparuți in ultimul an in Romania, iar 70 dintre aceștia sunt de negasit la acest moment;Un caine salvator este la fel de eficient ca o echipa formata din 50 de persoane; „HAMtrenament pentru viața” e cauza susținuta de Asociația Zi de Bine in luna aprilie și este dedicata…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea majorarea amenzilor pentru vehiculele si remorcile parcate pe spatiile verzi. Proiectul de hotarare va fi luat in discuție in sedinta Consiliului Local din 30 martie. Recent, edilul Sectorului 6 a fost amendat de Poliția Locala tocmai pentru ca și-a lasat mașina…

- O femeie de 76 de ani din Cugir, amendata de un politist pentru apelarea abuziva a numarului de urgenta 112, a reusit in instanta sa obtina anularea procesului verbal de contraventie. Femeia a primit amenda de 1.500 de lei din partea unui politist, care a considerat ca patrula de politie a fost chemata…