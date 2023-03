Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au interceptat duminica, 26 februarie, in jurul orei 14.20, in trafic, pe DJ109C in localitatea Rascruci, un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Bonțida. In momentul verificarilor s-a constatat ca acesta are dreptul de a conduce…

- O femeie in varsta de 53 de ani ar fi fost mușcata de un caine, in curtea unui imobil din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit unor surse, victima venise sa hraneasca animalul pe care il luase in ingrijire de 4 luni.Victima era cazuta in curtea imobilului, in stare de inconștiența, iar intr-una dintre…

- O femeie de 29 de ani a fost talharita in propria locuinta de un tanar de 24 de ani, cunoscut pe internet, care, sub amenintarea unui cutit, i-a furat 3.000 de lei, un telefon mobil si o bratara din aur, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un medic chirurg din Iași sfideaza limitele medicinei reușind intervenții chirurgicale de reconstrucție care pot fi considerate adevarate miracole. Sunt peste 50 de copii ale caror picioare sau brațe au fost smulse in urma unor accidente grave și care acum alearga și iși pot imbrațișa parinții datorita…

- O femeie care alerga in zona unui lac din Sectorul 6 al Capitalei a murit sambata dimineața. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca aceasta ar fi fost mușcata de caini. Polițiștii Secției 20 din Capitala au fost sesizați sambata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca o persoana…

- O femeie in varsta de 48 ani, din judetul Iasi, a fost gasita decedata in camera unei pensiuni din municipiul Roman, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. Potrivit sursei citate, in camera victimei au fost gasite mai multe ambalaje de…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier in comuna Balțați, județul Iași. O femeie de 53 de ani a fost acroșata de un autoturism pe trecerea de pietoni. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, acesta avand o alcoolemie uriașa. La data de 25.12.2022, ora 15.40 politia a fost sesizata…

- In urma cu putin timp, s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incendiu se manifesta la o casa din comuna Tibana. UPDATE 2: La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta cu violența la intreaga locuința. In urma incendiului și-a pierdut viața o femeie…