Femeie accidentată pe o trecere de pietoni din Zlatna, de un șofer neexperimentat. A fost transportată la spital Femeie accidentata pe o trecere de pietoni din Zlatna, de un șofer neexperimentat. A fost transportata la spital O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Zlatna, de un șofer fara experiența, in varsta de 20 de ani. Reprezentanții IPJ Alba spun ca la data de 25 septembrie 2021, in jurul orei 08,40, polițiștii din Zlatna au intervenit pe strada Piața Unirii din oraș unde a fost semnalata producea unui […] Citește Femeie accidentata pe o trecere de pietoni din Zlatna, de un șofer neexperimentat. A fost transportata la spital in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Zlatna: O femeie a fost acroșata pe trecerea de pietoni de un șofer in varsta de 20 de ani ACCIDENT rutier la Zlatna: O femeie a fost acroșata pe trecerea de pietoni de un șofer in varsta de 20 de ani La data de 25 septembrie 2021, in jurul orei 08,40, polițiștii din Zlatna au intervenit…

- In cursul acestei zile, un accident rutier grav a avut loc pe raza municipiului Pitești. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un tanar in varsta de 20 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre strada Smeurei catre Muzeul…

- Luni seara in timp ce conducea autoturismul pe strada Piața Unirii din municipiul Radauți, un barbat de 78 de ani din comuna Fratautii Vechi a surprins si accidentat o femeie de 46 de ani din comuna Dornesti angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni semnalizata si marcata corespunzator.…

- Un barbat de 31 de ani a lovit joi seara o femeie in varsta de 26 de ani care traversa impreuna cu cei doi copii ai sai o trecere de pietoni aflata pe strada Condurașilor din Arad. In urma impactului, mama și copiii au fost duși de urgența la spital, potrivit Special Arad.ro . Accidentul a avut loc…

- Un barbat de 65 de ani din Zlatna, a provocat un accident rutier, pe o strada din oraș, dupa ce in urma unei manevre la schimbarea direcției de mers, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. In urma impactului dintre cele doua automobile, o fetița de 10 ani a fost ranita, insa nu necesitat […] Citește…

- Marți, 10 august 2021, in jurul orei 13.00, pe strada 9 mai, din Ocna Mureș, o femeie, de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce traversa strada in zona unei treceri de pietoni, a fost acroșata de un autoturism, condus de un barbat, de 35 de ani, din Ocna Mureș. In urma accidentului, femeia a suferit…

- FOTO/VIDEO | O persoana lovita pe trecerea de pietoni in zona Dedeman. Victima a fost transportata la spital FOTO/VIDEO | O persoana lovita pe trecerea de pietoni in zona Dedeman. Victima a fost transportata la spital Un autoturism a lovit o persoana ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni,…

- VIDEO| Accident rutier la Partoș: Șoferița de 31 de ani, transportata la spital in urma unei coliziuni cu o autoutilitara Un accident rutier a avut loc marți, 20 iulie, in cartierul Partoș al Municipiului Alba Iulia, unde un barbat de 30 de ani, din Mureș, care conducea o autoutilitara, a intrat in…