Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua sociala a decis, joi, sa blocheze tot continutul media din Australia. Motivul? Autoritațile vor sa impuna prin lege giganților tech (Facebook, Google) sa plateasca bani site-urilor de știri, potrivit BBC. Premierul Scott Morrison a criticat decizia și a spus ca „Facebook a decis sa se desprieteneasca…

- Urmarit internațional, braileanul Sandel Hornea (36 de ani), autorul atacului petrecut pe 2 septembrie 2019 in orasul Luton din Marea Britanie, a fost prins de politistii romani in municipiul Galati, potrivit debraila.ro. De un an de zile, el se ascundea in orasul Faurei. Citește și: Clotilde…

- FUMIGENE DE WEEKEND (176) Pe langa curbura bananei, lungimea castravetelui și țigarile mentolate, Comisia Europeana “contempleaza” și reglementarea Big-Tech. “Ne intrebam daca nu cumva democrația a fost vatamata pentru totdeauna” declara Ursula von der Leyen, dupa ce il critica mai intai pe Trump, iar…

- Facebook News se extinde, pentru prima oara, in afara Statelor Unite, fiind acum disponibil in Marea Britanie, unde promite bani si trafic pentru publicatii. Lansat anul trecut doar pe teritoriul Statelor Unite, serviciul Facebook News isi extinde pentru prima oara disponibilitatea, putand fi acum accesat…

- Cluj-Napoca se situeaza pe locul 16 într-un clasament internațional, care arata primele 20 de orașe din țara în care oamenii traiesc cel mai sanatos. Timișoara, un alt oraș românesc, a intrat în clasament, pe locul 15. …

- De la moartea actorului Bogdan Stanoevici a trecut timpul care ingaduie comentarii, depașind staticul ”Fie-i țarana ușoara!”, rezumat al unor condoleanțe transmise de obicei familiei. Un mai varstnic coleg de scena, Rebenciuc, celebru prin stilu-i tranșant, fara menajamente, spune ca ”și-a cautat-o…

- Romanii au vrut sa afle de pe Google in 2020 informatii despre cum sa aiba un somn odihnitor, despre scoala online, dar si retete pe care sa le incerce in conditiile in care au petrecut mai mult timp acasa. In topul cautarilor s-au aflat si intrebari precum: „ce este coronavirus?“, „ce este horeca“ si „ce este…