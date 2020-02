Stiri pe aceeasi tema

- Targujienii care au implinit sau implinesc anul acesta 50 de ani de casatorie neintrerupta vor fi sarbatoriți și anul acesta in cadrul evenimentului ,,Nunta de Aur”. Solicitanții pot depune cerere la registratura primariei și trebuie sa se prezinte doar cu buletinele și certificatul de casatorie.…

- Doi tineri logoditi au murit misterios, intr-o garsoniera din Targu-Jiu! Elevi in ultimul an de liceu, au fost gasiti fara viata in aceasta dimineata. Desi stateau la bloc, se incalzeau cu lemne, si nu e exclus sa se fi intoxicat cu monoxid de carbon. Peste 100 de romani au murit doar anul trecut din…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si rusoaica Ana Blinkova au fost invinse de spaniolele Georgina Garcia Perez/Sara Sorribes Tormo cu 3-6, 6-2, 10-7, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale…

- Ultimul Consiliu European al anului, de la Bruxelles, s-a desfasurat intr-o atmosfera de incertitudine si tensiune. Agenda de mediu si bugetul multianual, principalele teme de discutie ale sefilor de state si guverne, au starnit nemultumiri si contestari, informeaza ȘtirileTVR.ro.Principalele…

- Luna decembrie este cea mai aglomerata luna din an pentru aeroporturile lumii, inclusiv in Romania, iar romanii care lucreaza sau studiaza in afara tarii si vin sa petreaca Craciunul acasa au platit intre 29 de euro si 2.138 euro pe biletul de avion. ”Principalele aeroporturi de imbarcare pentru romanii…

- Autoritațile locale continua impodobirea orașului de sarbatori, deși luminatul festiv a fost pus in funcțiune de Ziua Naționala a Romaniei. S-a incept cu zona centrala a orașului, iar acum se continua cu montarea ornamentelor pe celelalte strazi și in restul cartierelor. Primarul din Targu Jiu, Marcel…

- Stilul brancovenesc este unul dintre cele mai cunoscute și mai importante elemente identitare romanești. Acesta reprezinta un sincretism intre traditii artistice locale, valahe, bizantine si alte influente orientale si forme occidentale, ale Renasterii, cum ar fi scoala italiana. Stilul arhitectural…

- Compania care restaureaza Casa „Iosif Keber“ din Targu Jiu nu mai are bani sa achite salariile, pana la finalizarea contractului. Imobilul se afla in administrarea Consiliului Județean Gorj și face parte din patrimoniul național. Cladirea va fi restaurata și pusa in valoare din punct de vedere turistic…