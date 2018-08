Femeia din Constanta care a invins moartea de doua ori. Dezvaluiri incredibile

Stiri pe aceeasi tema

- A aparut o noua teorie controversata referitoare la moartea Madalinei Manole, indragita artista. In ultimele zile, Marian, fratele Madalinei Manole, a prezentat mai multe mesaje primite de la un barbat din Botoșani care susține ca știe adevarul despre moartea artistei. Povestea pare desprinsa dintr-un…

- Facebook platește moderatorilor doar 18.000 de lire sterline pe an si sunt obligati sa pastreze secretul muncii lor. Pe filmarile facute sub acoperire, care au fost difuzate pe postul Canalului 4, arata un centru de formare in care moderatorilor li s-a spus ca imaginile unui copil batut ar trebui lasate…

- Deși au trecut opt ani de la moartea Madalinei Manole, noi dezvaluiri despre finalul tragic al acesteia au ieșit la iveala. Fragmente din jurnalul cantareței au fost facute publice chiar de fratele ei.

- Oficialii administrației Trump au insistat in mod repetat asupra faptului ca politica de separare a familiei pe care au implementat-o ​​in ultimele șase saptamani este una umana. Numai ca, dincolo de gardurile centrelor se intampla lucruri revoltatoare. Copiilor le sunt administrate droguri psihotrope…

- Un copil, care are o boala rara de piele, trebuie spalat foarte atent, cu substanțe speciale, de doua ori pe saptamana, timp de 15 minute, inainte sa fie exfoliat. Deși medicii i-au oferit șanse foarte mici de supraviețuire, el s-a luptat cu moartea și a invins-o. Vezi galeria foto + 4 + 4 Micuțul Jamison,…

- Vestea ca celebrul designer Kate Spade a murit la 55 de ani dupa un aparent suicid a șocat industria de fashion, dar și lumea showbizului. Creatoarea de moda a lasat in urma o fiica devastata și un soț indurerat.

- Fostul tenismen Ilie Nastase, care a fost implicat intr-un scandal imens, dupa ce polițiștii l-au prins baut la volan, susține ca nu a fost singurul șofer care a fost oprit la acea ora, precizand ca oprirea sa a fost, de fapt, un "pont".

- Dezvaluiri despre cea mai periculoasa secta. Moartea fondatorului Christian a scos la iveala abuzurile incredibile Mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Dezvaluiri despre cea mai periculoasa secta. Moartea fondatorului Christian a scos la iveala abuzurile incredibile apare prima data in Libertatea.ro…