- Fie ca ești un aventuros Berbec, un meticulos Taur sau un comunicativ Gemeni, zodiile pot oferi indicii despre ce cariera ar putea sa se potriveasca mai bine personalitații tale. De la lideri innascuți la artiști și negustori pricepuți, fiecare semn zodiacal pare sa aiba un drum pregatit pentru el.…

- Procurorul-sef Marius Voineag recunoaște intr-un mesaj transmis presei din Romania, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, ca anchetele penale se bazeaza pe investigațiile jurnalistice. Presa „reprezinta in continuare un aliat important al DNA in lupta impotriva coruptiei”, spune Marius Voineag.…

- Un nou atac la adresa lui Nicușor Dan venit din partea lui Sebastian Burduja. Candidatul liberal la Primaria Generala, a evidențiat povara care revine cetațenilor care sunt nevoiți sa plateasca lunar o suma de 35.000 de euro din cauza refuzului primarului de a se conforma unei hotarari judecatorești.…

- Nicolae Ciuca a dezvaluit ce l-a determinat sa urmeze o cariera militara. Președintele PNL susține ca printre motivele care l-au motivat sa aleaga acest drum se numara și baza militara aflata in cartierul sau. Mai mult, șeful Senatului a mai spus ca i-a placut dintotdeauna uniforma militara. Ciuca:…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…

- In cadrul programului național „Școala Altfel", elevii din clasele a XI-a de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" Campulung au beneficiat de excursia anuala de consiliere si orientare scolara si profesionala.Consilierea elevilor este un proces continuu, iar aceasta ...

- Cariera politica a baronului PSD de Tulcea Horia Teodorescu a intrat, de cateva saptamani, in impas și viitorul politic al acestuia este destul de sumbru. Bate vantul dinspre Bruxelles spre Tulcea Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, care este și liderul PSD din acest județ, nu…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lamuriri cu privire la o posibila candidatura a sa la președinția Romaniei, despre care s-a tot vehiculat in ultima vreme. „Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea…