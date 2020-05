Femeia de azi este bărbatul în rochie? Care este testul feminității Ne plac contrariile și tocmai din aceste contrarii se naște și iubirea. Parcurge pas cu pas istoria și vei vedea ca barbații intotdeauna au fost atrași de femeia frumoasa, romantica, iubitoare și blanda. O simțeau exact opusul lor. Este esența la care ar trebui sa te intorci de fiecare data pentru a-ți salva iubirea. Și itinerariul acesta e chiar o calatorie placuta spre tine insați! Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

