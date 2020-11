Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița a revenit inapoi la Acces Direct alaturi de Viorel, la doua luni dupa ce au parasit Capitala. Veronica a izbucnit in lacrimi, atunci cand a pașit prima oara in platoul emisiunii!

- Premierul Ludovic Orban , presedintele PNL, a declarat, joi, la Giurgiu, ca nu sunt justificate reprosurile adresate liberalilor cu privire la contextul numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. In același timp, premierul le-a transmis reprezentaților USR sa se concentreze "pe…

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a declarat ca este alaturi de colegii sai din PNL si USR PLUS care solicita renumararea voturilor acolo unde exista suspiciuni de frauda."Asa cum am spus in seara alegerilor, toate voturile trebuie corect numarate, astfel incat rezultatele oficiale sa reflecte…

- Simona Halep a avut o contra cu fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, care a primit o lectie importanta de la sportiva. Totul s-ar fi intamplat la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Bucuresti. Simona Halep se pregatea sa ia masa, iar Liviu Pop avea niste probleme personale de…

- In urma cu doar cateva zile, Mirela Vaida a anunțat la Acces Direct ca Vulpița și Viorel au plecat de tot din București, asta dupa ce soacra Veronicai a venit și i-a luat acasa. Ce s-a intamplat acum cu paginile de socializare a celor doi!

- Un barbat infectat cu coronavirus a stat cinci zile in autoturismul personal, ca sa nu intre in contact cu familia sa și sa nu transmita boala. Barbatul susține ca a fost unica soluție pentru a sta departe de oameni, fiindca a sunat la DSP București, i s-a spus ca va fi sunat de un specialist, insa…

- S-a lasat cu scantei intre Jador și Cosmina Adam, asistenta de la „Acces Direct”! Dupa ce artistul și-a aratat interesul fața de tanara bruneta și in urma cu cateva luni, iata ca acum chiar și-a incercat norocul.

- Anda Vladescu este șoferița de 32 de ani care a intrat intenționat cu mașina intr-un polițist care circula pe motocicleta. Pe numele femeii a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Procurorul de caz o acuza de tentativa de omor și ultraj. Femeia le-a spus polițiștilor ca trebuia sa ajunga…