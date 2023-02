Femeia anului 2023: zodia favorizată de Univers pe toate planurile. Are lumea la picioare Balanța este aleasa Universului pentru cele 12 luni din 2023. Indiferent de numarul problemelor in care intra, o stea norocoasa o va ghida mereu pe calea cea buna și o va scoate la lumina. Trebuie sa știi insa ca nativele reprezentate de constelația Balanței nu au fost alese intamplator de aceasta data. Ele merita din plin sa se simta bine și sa profite de norocul peste care vor da la orice pas.Acest semn de aer este calculat și nu ia niciodata decizii pripite. Știe cum sa ii faca pe ceilalți fericiți și intotdeauna se straduiește sa le faca pe plac. De multe ori poate renunța la ce il face fericit,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

