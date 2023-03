Femei scump îmbrăcate și fotbalagii cu sutiene 1. Portul Constanța. Vine un camion cu grau dobrogean de la Cobadin. Incep controlul actelor și analizele – umiditate, calitate, daunatori. Se pierd cateva ore. Vin și camioanele cu grau ucrainean. Au prioritate, deși marfa e infestata. Imediat li se baga o tratare (insecticide plus aerare, sa nu se incinga) gratis. Și pleaca urgent graul […] The post Femei scump imbracate și fotbalagii cu sutiene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

