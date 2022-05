Feerie de flori și abundență de bunătăți tradiționale la Arad FOTO Expoziția de produse locale, organizata in contextul aniversarii a 30 de ani de activitate a Consiliului Județean Arad, și-a deschis astazi porțile. In perioada 13-22 mai, in intervalul orar 10-22, aradenii pot vizita standurile deosebit amenajate amplasate in perimetrul Consiliului Județean, pe strada Corneliu Coposu. Peste 65 de expozanți și producatori locali prezinta produse din cele mai variate domenii de la gastronomie locala, artizanat și handmade, legume și fructe, flori, lavanda, miere, vinuri. Pentru copii este amenajat și un loc de joaca și programate activitați artistice. O componenta… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

