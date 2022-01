Stiri pe aceeasi tema

- O decizie cu privire la apelul adresat presedintelui Vladimir Putin cu privire la recunoasterea independentei (asa-numitelor) "republici populare" Lugansk si Donetk (regiunea Donbas, estul Ucrainei) ar putea fi luata la reuniunea Consiliului Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…

- O decizie cu privire la apelul adresat presedintelui Vladimir Putin cu privire la recunoasterea independentei (asa-numitelor) "republici populare" Lugansk si Donetk (regiunea Donbas, estul Ucrainei) ar putea fi luata la reuniunea Consiliului Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus),…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Rusia constata ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) "invadeaza treptat" Ucraina si "nu mai poate accepta acest lucru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat duminica CNN si citat luni de agentia de presa rusa RIA Novosti, noteaza…

- Rusii si occidentalii ramân pe pozitii „total divergente” în pofida unei saptamâni de diplomatie intensa, ceea ce este „deranjant”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu difuzat duminica de canalul american…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte intre președintelui rus, Vladimir Putin, si președintele american, Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul…