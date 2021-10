Stiri pe aceeasi tema

- Un raport comandat de UEFA a evaluat la 2,5-3 miliarde de euro intr-un interval de patru ani pierderile financiare ale federatiilor europene in cazul in care controversatul proiect al FIFA, de revizuire a calendarului international, ar fi adoptat si ar duce la desfasurarea Cupei Mondiale de fotbal la…

- Federatiile de fotbal din patru tari nordice au decis sa sustina o candidatura comuna pentru organizarea turneului final feminin al EURO 2025, scrie AFP. ''Federatia daneza de fotbal si alte federatii din tarile nordice au o viziune ambitioasa pentru dezvoltarea fotbalului feminin (...). Suntem…

- Federatia Internationala de Hochei pe Gheata (IIHF) a anuntat, miercuri, ca presedintele forului de profil din Belarus, Dmitri Baskov, a fost suspendat cinci ani pentru ca a abuzat de pozitia sa pentru a-l sustine pe liderul tarii, Aleksandr Lukasenko, anunța news.ro. Decizia a venit la finalul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca. Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca Romania se confrunta in prezent cu trei mari crize. „Noi…

- Presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat marti ca proiectul SuperLigii europene de fotbal este ''inca in viata'', in ciuda retragerii majoritatii cluburilor initiatoare, scrie Reuters. ''Proiectul este viu. Cele trei cluburi care apara in continuare aceste…

- ​Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, si-a reiterat luni opozitia fata de ideea disputarii Cupei Mondiale din doi în doi ani, mentionând ca ''mai mult nu înseamna neaparat si mai bine'', scrie DPA.''Calendarul competitional international nu are nevoie…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a facut miercuri un apel la "solidaritate" in ce priveste punerea jucatorilor la dispozitia echipelor nationale pentru meciurile din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale 2002, in conditiile opozitiei exprimate de cluburile engleze, el cerand totodata…

- La inițiativa Fundației Terre des hommes Romania, Razvan Burleanu, Președintele FRF, și Alina Dragan, Secretar Federal al Federației Romane de Gimnastica, au semnat joi, 12 august, un angajament public conform...