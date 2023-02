Stiri pe aceeasi tema

- Federatia turca de fotbal (TFF) si-a dat duminica acordul in privinta retragerilor echipelor Gaziantep FK, la care evolueaza romanul Alexandru Maxim, si Hatayspor din divizia de elita a acestei tari, in urma cutremurelor devastatoare de luni, care au afectat grav provinciile in

Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria se apropie de 30.000.

- Presedintele Federatiei Turce de Fotbal (TFF), Mehmet Buyukeksi, a declarat, joi, ca forul a luat decizia ca prima liga sa se reia la 3-4 martie, nu mai devreme, cum era hotarat initial. Este posibil ca sezonul sa continue fara doua echipe: Hatayspor si Gaziantep FK, aceasta din urma gruparea la care…

- Atacantul ghanez Christian Atsu nu ar fost salvat din daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, potrivit rudelor sale, dar si antrenorului sau si agentului sau de imagine. Contrar celor anuntate marti, fotbalistul ghanez Christian Atsu inca nu a fost gasit, la doua zile dupa violentul cutremur…

- Angelo Sagal, fotbalistul echipei Gaziantep FK și jucatorul Stephane Bahoken, de la Kasimpasa, au vorbit despre clipele de groaza pe care le-au trait in timpul cutremurului devastator din Turcia și Siria de acum doua zile. „A fost inspaimantator. Era ora 04.00. Dormeam. Ne-am trezit imediat. Mi-am luat…

- Doua cutremure au lovit Turcia in regiunea Gaziantep, la granița cu Siria. Presa din Turcia scrie ca un fotbalist, Christian Atsu, care a jucat la Chelsea, și directorul sportiv de la Hatayspor au ramas prinși sub daramaturile celor doua cutremure de pe teritoriul Turciei.Cautarile continua pentru salvarea…

- Alexandru Maxim (32 de ani), fotbalist la Gaziantep, se afla in Germania, astfel ca nu a fost afectat direct de cutremurul devastator din aceasta dimineața, care a dus la decesul a peste 1.000 de persoane din Turcia și Siria. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul Turciei, provincia…

- Alin Toșca (30 de ani, fundaș central) negociaza transferul la Benevento, locul 15 din Serie B. Anunțul oficial a fost facut chiar de Gaziantep, clubul unde romanul joaca din 2019: „Toșca a primit acordul de a negocia cu Beneveno și nu va fi disponibil pentru meciul de sambata cu Ankaragucu”. Alin Toșca,…