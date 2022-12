Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXI-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova, care a avut loc ieri seara in incinta Teatrului Național ”Satiricus I.L. Caragiale”, și-a desemnat invingatorii, informeaza MOLDPRES. La manifestare au participat președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, secretarul de stat…

- Astazi, la Tiraspol, Viceministrul Afacerilor Externe al autoproclamatei RMN, Alexandr Stețiuk, s-a intilnit cu consilierul pe probleme politice al Ambasadei SUA in Moldova, Mark Motyleski. Potrivit Serviciului de presa al așa-numitului Minister de Externe al Transnistriei, interlocutorii au discutat…

- In complexul sportiv al Universitații de Educație Fizica și Sport a continuat seara boxului profesionist, organizata de Federația de Box din Moldova și compania de promovare "Wise Engagement". Spectatorii care au umplut sala au apreciat profesionalismul și dedicația boxerilor in ring. In singura lupta…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, ofera PAS 5 avantaje pentru a cumpara gaze naturale de la Gazprom. „Poate Ambasada SUA și partenerii din UE saluta și aceasta logica, daca PAS nu pot ajunge singuri la aceste „ințelepciuni complicate!”, a scris acesta pe Facebook. Reacția sa vine dupa…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca Federația Europeana de Haltere a decis sa organizeze Campionatul European de Haltere pentru categoriile de varsta U15 și U17, ediția 2023 la Chișinau, in perioada 6-17 iulie 2023.

- O noua sarbatoare pentru iubitorii și cunoscatorii boxului profesionist din Moldova și alte arte marțiale va avea loc la Chișinau pe 3 decembrie. In special, in cadrul turneului Garuda Absolute Leadership, vor avea loc opt lupte impresionante și spectaculoase de box profesionist WISE BOXING GRAND PRIX,…

- Mai sunt citeva zile pina la seara internaționala de box profesionist Arena Boxing Promotion in Chișinau! Deja pe 2 decembrie, pugiliștii din diferite țari iși vor da intilnire in ringul Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport. Evenimentul, organizat de Arena Boxing Promotion și Federația…

- Pe 2 decembrie, la Chișinau va avea loc o alta seara de box profesionist, care ii va bucura pe toți adevarații amatori și admiratori ai boxului, transmite noi.md. Evenimentul va fi organizat de Arena Boxing Promotion și Federația de Box din Moldova. Acesta va avea loc in sala de Cultura Fizica și Sport…