- București. Federația Romana de Fotbal, in urma consultarilor avute cu reprezentanții cluburilor, a decis sa incheie sezonul competițional pentru copii și juniori. Singura competiție care ramane intrerupta este Liga Elitelor U19, a carei caștigatoare are dreptul de a participa in UEFA Youth League.

- ​Grupul hotelier si de cazinouri MGM Resorts International a propus ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) sa-si încheie sezonul, întrerupt din cauza coronavirusului, în infrastructurile sale din Las Vegas, a anuntat, sâmbata, cotidianul New York Times, citat de…

- Toate cluburile din Premier League vor sa incheie sezonul in ciuda "numeroaselor obstacole" legate de reluarea campionatului, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, a asigurat, sambata, vicepresedintele clubului West Ham United, Karren Brady, .conform agerpres.ro.In cadrul reuniunii de vineri,…

- FIFA planuiește prima stagiune care dureaza un an și jumatate, la mijloc urmand sa se desfașoare Europenele de fotbal și Jocurile Olimpice. Intr-o perioada extrem de dificila, in care orice program e decalat la nesfarșit, un alt plan apare la orizont. O premiera absoluta in fotbal. Campionatul care…

- Liga italiana de fotbal, Lega Serie A, si-a reconfirmat, luni, dorinta ca sezonul fotbalistic sa se termine pe teren, in ciuda rezervelor ridicate de opt cluburi, care considera ca o continuare a competitiei presupune riscuri incalculabile, informeaza AFP, potrivit news.ro."Consiliul Lega…

- Blocurile din Chisinau raman de azi fara incalzire, dupa ce trei nopti consecutiv temperatura medie a aerului a fost de 10 grade Celsius. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul Ilie Ceban.