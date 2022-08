Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de rectificare bugetara nu acopera sumele necesare pentru compensarea facturilor populației și firmelor pentru acest an și expune la un risc major capacitatea de a mai funcționa a intregului sector energetic, acuza Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), intr-un…

- Suma prevazuta prin actuala rectificare bugetara, de 2,5 miliarde de lei pentru Ministerul Energiei, reprezinta doar 7,7% din necesarul de finanțare estimat de minister (31 de miliarde lei) pentru acoperirea angajamentelor asumate de Guvern doar prin OUG 27/2022, pana la finalul anului 2022, respectiv…

- Rectificare bugetara: Catre ce ministere merg cei mai mulți bani Rectificare bugetara: Catre ce ministere merg cei mai mulți bani Potrivit proiectului publicat joi pe site-ul Ministerului de Finanțe, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerul…

- Prima rectificare bugetara aduce bani in plus la doar patru ministere, celelalte vor primi mai puține fonduri decat au cerut. Și pentru prima data dupa mulți ani, serviciile secrete, cu excepția SIE, vor avea bugetele taiate. Singurele ministere care primesc bani in plus sunt Ministerul Muncii, MIPE,…

- Conform datelor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, numarul contractelor de munca full-time a crescut dupa anuntul privind taxarea si impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie, potrivit Agerpres. „Odata cu anuntul facut in spatiul public, conform…

- ■ vor participa peste 10.000 de sindicalisti din Asistenta sociala si Sanatate, din toate judetele tarii ■ principalele revendicari vizeaza acordarea drepturilor salariale restante din Legea salarizarii ■ se cere si imbunatatirea Legii salarizarii, asumate de Guvern prin PNRR ■ Uniunea Judeteana SANITAS…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza…