- Ana Bogdan, locul 90 WTA, a invins-o pe Veronika Kudermetova, locul 38 WTA, vineri, in al doilea meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, care se desfasoara in acest week-end, la Cluj-Napoca, anun'[ news.ro.Bogdan s-a impus, scor 6-3, 6-7 (5), 6-1, dupa doua ore si 13 minute…

- Ana Bogdan a restabilit egalitatea in intalnirea Romania - Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, 1-1, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-7 (5), 6-1, vineri seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ana Bogdan (90 WTA), cea mai bine clasata jucatoare…

- Gabriela Ruse, locul 166 WTA, a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova, numarul 28 mondial, vineri, in primul meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, care se desfasoara in acest week-end, la Cluj-Napoca, anunța news.ro.Alexandrova s-a impus, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si patru…

- Jucatoarea Gabriela Ruse (166 WTA) o va intalni pe Ekaterina Aleksandrova (28 WTA) numarul 28 mondial, in primul meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, care se desfasoara in acest week-end, la Cluj. Conform tragerii la sorti, dupa prima confruntare, programata la ora 16.00, va avea…

- Jucatoarea Elena Gabriela Ruse a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Rusia este favorita in meciul din Grupa Mondiala a Fed Cup, dar spera ca echipa Romaniei sa produca surpriza in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. "Ma asteptam sa incep eu prima, asa se intampla de obicei. Chiar le-am spus…