- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite a anuntat joi ca isi modifica recomandarile de utilizare pentru un nou medicament impotriva bolii Alzheimer, comercializat sub numele oficial Aduhelm si autorizat doar de o luna, prin restringerea utilizarii…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat joi ca a depus cererea oficiala prin care solicita autorizarea vaccinului sau anti-COVID-19 in Statele Unite pentru adolescentii din grupa de varsta 12-17 ani, informeaza AFP. Dosarul va fi examinat in perioada urmatoare de Agentia americana…

- Aprobarea de catre autoritatile americane, saptamana aceasta, a unui tratament impotriva bolii Alzheimer, a reprezentat un semnal incurajator pentru relansarea cercetarilor in acest domeniu, care au inaintat greoi in ultimii douazeci de ani. Cu toate acestea, momentul in care boala va putea fi vindecata…

- Agentia Statelor Unite pentru Medicamente (FDA) a anuntat luni ca a autorizat un nou medicament contra Alzheimer, pentru prima data in doua decenii, scrie AFP, potrivit news.ro. "Aceasta autorizare este semnificativa dupa mai multe aspecte", a declarat Agentia intr-un comunicat. Medicamentul,…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite a aprobat medicamentul Aducanumab, dezvoltat de compania Biogen, ca prim tratament al uneia dintre cauzele de baza ale maladiei Alzheimer, in pofida controverselor legate de rezultatele neconcludente ale…

- Autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech a fost extinsa la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite, a anuntat luni Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza AFP. Acesta este "un pas important in lupta impotriva pandemiei de COVID-19",…

