- Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul, a declarat dupa meciul pierdut duminica seara, la Craiova, scor 0-4 cu FCU, ca se va folosi de pauza competitionala care urmeaza pentru a regla lucrurile la fornatia campioana, scrie news.ro.„Trebuia sa vina si momentul asta pentru ca eu cred ca nu mai suntem…

- Andrei Artean și Dragoș Nedelcu, daramați dupa FC U Craiova 1948 – Farul 4-0. Cei doi jucatori au reacționat dupa infrangerea usturatoare din partida cu FC U Craiova 1948. Partida a contat pentru etapa a 8-a a noului sezon de Liga 1. Oltenii lui Adrian Mititelu au invins-o categoric pe campioana Romaniei,…

- Aurelian Chițu și Vlad Achim, fericiți dupa FC U Craiova 1948 – Farul 4-0. Jucatorii echipei lui Adrian Mititelu au vorbit despre victoria categorica din partida cu echipa lui Gica Hagi. FC U Craiova 1948 s-a impus in fața campioanei cu scorul de 4-0. Pentru olteni au marcat: Van Durmen, Albu, Baeten…

- Dan Vasilica (46 de ani), antrenorul interimar de la FCU Craiova, preparator fizic de meserie, a analizat victoria spectaculoasa cu Farul, 4-0. Vasilica, omul de incredere al lui Adrian Mititelu, pe care patronul il impune oricarui antrenor principal adus in Banie, și-a comparat echipa cu „Gașca nebuna”…

- FCU Craiova a inceput negocierile cu Marius Șumudica, antrenor liber de contract dupa desparțirea de Al Raed. Oltenii au renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul. „Nick” a rezistat doar o luna pe banca lui FCU Craiova, care este pregatita momentan de Dan Vasilica, preparatorul fizic…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a declarat public ca il dorește pe Marius Șumudica dupa desparțirea de Nicolae Dica. Fostul antrenor de la Al Raed lasa de ințeles ca nu e tentat sa-i preia pe olteni. FCU Craiova a renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul in runda #6 din Superliga.…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a declarat ca va negocia cu Marius Șumudica, antrenor liber de contract dupa desparțirea de Al Raed. Oltenii au renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul. „Nick” a rezistat doar o luna pe banca lui FCU Craiova, care este pregatita momentan…

- Marcator al unui gol in Oțelul - FCSB 0-2, atacantul italian Andrea Compagno (26 de ani) a vorbit despre situația sa și despre o posibila plecare. Jucatorul venit in urma cu un an de la FCU Craiova a laudat jocul prestat de Oțelul Galați și se declara mulțumit de victorie. VIDEO Concluziile lui Andrea…