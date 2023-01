Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, s-a contrat in direct cu Liviu Ganea. Deranjat de declarațiile pe care fostul atacant de la Dinamo și CFR Cluj le-a facut la adresa echipei sale, Adrian Mititelu s-a luat de acesta, in direct la Pro Arena. In dialog au intervenit și Mihai Mironica, moderatorul…

- Tiberiu Curt, 47 de ani, vicepreședintele celor de la Farul Constanța și fost fotbalist important al Ligii 1, rememoreaza amintiri de pe vremea cand evolua la rivalele Craiova, Steaua, Rapid și Dinamo. ...

- Farul Constanta si jucatorul Romario Benzar au ajuns la un acord pentru intreruperea pe care amiabila a contractului.In perioada iunie ndash; decembrie 2022, Benzar a evoluat pentru Farul in sapte meciuri sase in campionat si unul in Cupa Romaniei .Mult succes in cariera, Romario , este mesajul Farului…

- Dupa ce l-a dat pe Alexandru Ișfan la CSU Craiova, FC Argeș s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. L-a adus pe Andrei Tircoveanu. Dupa ce l-a dat pe Alexandru Ișfan la CSU Craiova, FC Argeș s-a mișcat rapid pe piața transferurilor. L-a adus pe Andrei Tircoveanu. Formația antrenata de Marius Croitoru…

- Echipa Sepsi Sf. Gheorghe a invins marti formatia FC Voluntari, scor 4-0, si s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei. FCU Craiova 1948 a invins cu 1-0 echipa Petrolul Ploiesti, iar Unirea Slobozia si Dinamo au incheiat la egalitate, scor 3-3, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Azi, de la ora 19:00, se joaca ultimele 3 meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei. Dupa doua etape, niciuna dintre echipe nu este sigura de calificare, astfel ca cele 3 meciuri sunt programate sa inceapa la aceeași ora. ...

- Ramas fara antrenor dupa demisia lui Marius Croitoru, finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a cautat cu ardoare un tehnician „cu nume“. Tratativele au esuat de fiecare data, indiferent de numele celui ofertat. Asta l-a determinat pe patronul gruparii din Banie sa-si indrepte privirea…

- Mihai Stoica (57 de ani) a transmis ca FCSB va face o noua cerere pentru a juca in Ghencea. Ținta este meciul cu CS Mioveni, din runda cu numarul 19 a Ligii 1, programat la inceputul lunii decembrie. Arena Arcul de Triumf a gazduit astazi primul meci inter-cluburi, disputa dintre Dinamo și Sepsi, din…