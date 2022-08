Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sepsi Sf. Gheorghe a suferit o infrangere pe teren propriu, 1-3 (0-2), cu formatia suedeza Djurgarden, joi seara, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League, noteaza news.ro. The post Sepsi – Djurgarden 1-3, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference…

- Zorya Lugansk a invins joi seara Universitatea Craiova, in prima manșa a turului 3 preliminar din Conference League. Meciul s-a jucat la Lublin (Polonia) din cauza razboiului din Ucraina, noteaza Mediafax. The post Zorya Lugansk – Universitatea Craiova 1-0, in prima mansa a turului trei preliminar din…

- Formatia Neftci Baku, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Rapid Viena, in prima mansa a turului trei preliminar al Conference League, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FCSB a caștigat meciul disputat, miercuri seara, scor 1-0, in deplasare, cu echipa slovaca Dunajska Streda, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a declarat ca Gigi Becali a facut o strategie foarte buna. „Au jucat bine și Becali,…

- FCSB o infrunta in deplasare pe Dunajska Streda din Slovacia in prima manșa a turului 3 preliminar Conference League. Partida este programata de la ora 21:30 și este liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1. Daca vor trece de slovaci, roș-albaștrii vor intalni in play-off caștigatoarea confruntarii…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului retur cu Vllaznia Shokder din turul 2 preliminar al Conference League, ca isi doreste ca jucatorii sai sa fie eficienti si pragmatic. Tehnicianul a precizat ca este convins…

- Inter d'Escaldes - CFR Cluj, manșa secunda din turul II preliminar Conference League, se joaca miercuri, de la ora 18:00 și in direct pe canalul oficial de YouTube al „feroviarilor”. Duelul care pleaca de la 3-0 pentru CFR nu e televizat.

- Partida Vllaznia Shkoder - Universitatea Craiova, din prima mansa a turului al doilea preliminar din Conference League, este programata, joi, 21 iulie, de la ora 22:00, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1. Mansa a doua se va juca, joia viitoare, in Banie.