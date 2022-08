Stiri pe aceeasi tema

- Dunajska Streda, adversara celor de la FCSB din turul 3 preliminar al Conference League, a caștigat meciul disputat duminica seara impotriva lui FC ViOn Zlate Moravce, scor 3-0, in runda cu numarul 3 a primei ligi din Slovacia. Prima manșa dintre FCSB și Dunajska Streda va avea loc in Slovacia, pe 3…

- Gigi Becali a vorbit despre viitoarea adversara a celor de la FCSB, Dunajska Streda (locul 4 in Slovacia), club susținut de Guvernul Ungariei. Miercuri, de la ora 21:30, FCSB o infrunta, in deplasare, pe Dunajska Streda din Slovacia. ...

- FCSB va juca in turul 3 preliminar de Conference League cu „Sepsi de Slovacia”, o echipa finanțata și susținuta de guvernul maghiar Dupa ce a trecut de Saburtalo intr-un adevarat thriller, FCSB se pregatește de o noua deplasare in Europa. De aceasta data in Slovacia, acolo unde o va intalni pe Dunajska…

- Revenit cu un succes spectaculos pe banca FCSB, Nicolae Dica pare sa fi resuscitat echipa lui Gigi Becali, patronul care a fost foarte mulțumit de rezultatul cu Saburtalo, 4-2 pe Național Arena. FCSB o va intalni in turul 3 preliminar din Conference League pe DAC Dunajska Streda, locul 4 in ultimul…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a fost entuziasmat de primul meci cu Nicolae Dica pe banca. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia).…

- Fundașul estronian Joonas Tamm (30 de ani) a debutat la FCSB in meciul cu Saburtalo, 0-1, din preliminariile Conference League, avand o prestație extrem de slaba. Daca trece de Saburtalo, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda (Slovacia), dupa ce aceștia s-au impus in deplasarea de la Vikingur (Insulele…

- Gigi Becali a fost vehement la adresa echipei sale, dupa Saburtalo - FCSB 1-0, din prima manșa din turul 2 al preliminariilor Conference League. Daca trece de Saburtalo, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda (Slovacia), dupa ce aceștia s-au impus in deplasarea de la Vikingur (Insulele…

- Pentru meciul cu Saburtalo Tbilisi (Georgia, locul 5), din turul 2 preliminar al Conference League, FCSB vine cu o formula schimbata face de prima partida din acest sezon, 1-1 cu U Cluj. Meciul e televizat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora…