Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Rapid se intalnesc intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul incepe la ora 21:30 va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Toate rezultatele etapei #1 din Liga 1 - AICI CFR Cluj - Rapid, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici…

- CSU Craiova și Sepsi se intalnesc in prima etapa a Ligii 1, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida este programata de la 21:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CSU Craiova - Sepsi, live de la 21:30 Click AICI pentru Live + statistici…

- FCSB s-a impus in amicalul cu Oțelul Galați, scor 1-0, sambata seara, intr-o partida amicala disputata in orașul de la malul Dunarii. La meci au asistat aproximativ 13.000 de spectatori. Unicul gol al partidei a fost inscris de Florinel Coman in minutul 67. Au evoluat echipele Oțelul Galați: Dur-Bozoanca…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu FC Argeș, de la ora 20:30, in barajul de calificare in prelminariile Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport CS Universitatea Craiova - FC Botoșani, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici!…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet din play-off AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…

- FCSB și FC Argeș inchid etapa cu numarul 7 din play-off-ul Ligii 1, luni, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport și Digi Sport 1. FCSB - FC Argeș, live de la 20:30 Click AICI pentru cele mai importante statistici FCSB - FC…

- CFR Cluj joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 21:30, in etapa #7 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul complet din play-off AICI! CFR Cluj - Farul Constanța, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj -…