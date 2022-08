Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat dramatic in grupele Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins formatia slovena NK Maribor cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a play-off-ului.

- FCSB și CFR Cluj s-au calificat joi in grupele Europa Conference League la fotbal, surpriza venind din Norvegia, unde FCSB a reușit sa invinga pe ultima suta de metri, cu scorul de 3-1 (1-1), formatia Viking Stavanger, dupa ce vicecampioana Romaniei pierduse in tur acasa cu 2-1.

- FCSB este la egalitate cu formatia norvegiana Viking Stavanger, scor 1-1, la pauza meciului care are loc joi seara, pe Viking Stadion din Stavanger, in mansa secunda a play-off-ului Europa Conference League la fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa suedeza Djurgaardens IF s-a calificat in grupele competitiei de fotbal Europa Conference League, marti seara, desi a fost invinsa de APOEL Nicosia cu scorul de 3-2, in Cipru, in mansa secunda a play-off-ului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League la fotbal, dupa ce s-a impus, cu scorul de 1-0 (1-0), in fata celor de la Sahtior Soligorsk (Belarus), intr-o partida disputata pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, contand pentru mansa secunda a turului al treilea preliminar.…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins echipa belarusa Sahtior Soligorsk cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei.

- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- FCU Craiova a susținut, in aceasta dimineața, de la ora 10:30, un amical cu CSM Slatina, nou-promovata in Liga 2. Partida, disputata in baza de pregatire a formației din Banie, s-a terminat cu victoria trupei pregatite de Marius Croitoru, scor 5-0 (1-0). Goluri marcate de Compagno (19 - penalty, 58),…